Handwerk auf der Funkenburg in Westgreußen

Westgreußen. Eine Woche lang werden Besuchern im Freilichtmuseum in Westgreußen alte Techniken vorgeführt.

Eine Woche lang gibt es auf der Funkenburg in Westgreußen historisches Handwerk in Aktion zu erleben. Vom heutigen Samstag an bis zum 8. Oktober zeigen die Fränkischen Adler – ein Klub, der sich um den Erhalt alter Handwerkstechniken bemüht – wie vor mehr als 1000 Jahren Leder, Wolle und Holz verarbeitet, Bronze gegossen, geschmiedet oder Metall zu Kettenhemden geflochten wurden. Täglich von 12 bis 17 Uhr können Besucher dabei zuschauen.