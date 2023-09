Handwerk, Kämpfe und Ritterlager auf der Wasserburg Heldrungen

Heldrungen. Die Wasserburg verwandelte sich am Wochenende zur Kulisse fürs Mittelalterspektakel.

Die Burganlage in Heldrungen verwandelte sich am Wochenende wieder einmal in eine wunderbare Kulisse für den nunmehr 16. Mittelaltermarkt. Überall entlang der Bastionen ragten weiße Zelte in den blauen Himmel. Hier fanden sich Mittelalter-Darsteller aus allen Teilen Deutschlands ein, die mit ihrem Handwerk, dem Lagerleben und ihren Kriegern das Mittelalter lebendig werden ließen.

Die Brückenschlacht mit Kriegern aus Früh- und Hochmittelalter war wieder einmal ein Höhepunkt des Spektakels. Und auch die Gruppe „Unvermeydbar“ kam mit ihrer Musik bei den vielen Besuchern sehr gut an. Veranstalter Skjaldar Arwedson alias Uwe Schirm gab schon jetzt den Termin für die 17. Auflage bekannt, die am 28. und 29. September 2024 stattfinden wird. Weitere Fotos gibt es unter www.thueringer-allgemeine.de/regionen/sondershausen