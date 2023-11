Der Handwerkeraktionstag „Deine Region – dein Handwerk“ fand am 17. Juni zum ersten Mal als Kooperationsprojekt des Regionalmanagements, der Kreishandwerkerschaft sowie der Habi (Handwerk und Bildung) in Verbindung mit dem Pendlertag statt.

Handwerkertag in Sondershausen in 2. Auflage

Kyffhäuserkreis. Angebot des Kreises für Schülerinnen und Schüler zur Berufswahl

Nach dem erfolgreichen Handwerkeraktionstag des Kreises „Deine Region – dein Handwerk“ im Juni für Schülerinnen und Schüler zur Berufswahl soll es 2024 eine 2. Ausgabe geben. Das kündigte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) an. Am 4. Mai stellen sich auf dem Gelände der Habi (Handwerk und Bildung) in Sondershausen wieder Unternehmen verschiedener Gewerke vor und laden zum Mitmachen ein.