In Sondershausen wurde eine Hanfplantage entdeckt (Symbolbild)

Hanfplantage in Sondershausen entdeckt

Sondershausen In Sondershausen ist am Samstag eine Hanfplantage entdeckt worden. Es soll sich um mehr als 1000 Pflanzen handeln.

In Sondershausen läuft seit dem späten Samstagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz. In den Kelleranlagen am Lohberg ist eine Hanfplantage entdeckt worden.

Es soll sich um mehr als 1000 Pflanzen handeln. Die Polizei ist noch immer vor Ort.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Näheres in Kürze.