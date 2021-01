Hangover und der Halbschlaf

Neulich bei uns auf der Couch, abends. Der Fernseher lief. Ich: kurz vorm Wegdämmern. Ich vergaß, um- oder auszuschalten. Plötzlich riss mich eine Melodie aus dem Halbschlaf hoch, mit den bohrenden Fragen: Die kennst du doch – bloß woher? Was ist das genau?

Es lief der Film „Hangover 2“. Eine derbe und relativ flache US-Klamotte, die ich mir sonst nie angesehen hätte. Doch im Soundtrack, wie gerade vernommen: eine Perle! Weiß der Teufel, wie die in den Streifen gekommen ist. In einer längeren Szene spielten sie – überhaupt nicht passend zum Inhalt des Filmes – „The Downeaster Alexa“. Einen Rock-Song, für den ich einst schwärmte, den ich aber wohl an die 25 Jahre nicht mehr gehört hatte. Extrem kraftvoll beschreibt Billy Joel („Piano man“, „We didn’t start the fire“, „Leningrad“) darin das harte Leben eines Fischers an der US-Ostküste. Mit toller Lyrik, symbolhaft.

Wie konnte ich so einen Meilenstein aus meinem Leben verdrängen? Ich holte bei Youtube nach, was ich vergessen hatte. Sah mir das starke Video von 1990 an. Lernte, dass Joel auch mit 71 noch genauso mitreißende Live-Versionen hinbekommt. Und summe das Lied seit Tagen beschwingt vor mich hin: „A good captain can’t fall asleep…“

Das alles verdanke ich einer Klamotte im Halbschlaf.