Hannelore Wahl ist Sondershausens Ehrenamtlichen des Monats

Sondershausen. Nur wenige kennen sich im Sondershäuser Schlossmuseum so gut aus wie Hannelore Wahl. Sie begleitet dort Besucher. Ein Gewinn – auch für die Stadt.

Sie kennt sie alle: Exponate, Sonderausstellungen, Persönlichkeiten und historische Fakten aus dem Sondershäuser Schlossmuseum. Seit über acht Jahren begleitet Hannelore Wahl Besucher durch die verschiedenen Ausstellungen, beantwortet Fragen und weiß die ein oder andere Anekdote zu erzählen.

Die Stadtverwaltung Sondershausen hat sie jetzt als Ehrenamtliche des Monats ausgezeichnet. Darüber informiert Stadt-Sprecherin Janine Skara. Als Aufsichtsperson ist sie für ihre Kolleginnen und Kollegen laut Mitteilung unentbehrlich. Mindestens einmal pro Woche und insgesamt acht Mal im Monat kommt sie für sechs Stunden ins Schloss, heißt es. „Die Arbeit bietet mir eine interessante Abwechslung zu meinem Alltag als Rentnerin, ich treffe viele nette Menschen, erfahre, woher sie kommen und wie es ihnen in unserer Stadt gefällt. Außerdem lerne ich natürlich auch in den Ausstellungen etwas dazu und bilde mich weiter“, wird Hannelore Wahl in der Mitteilung zitiert.

Im Team mit den Mitarbeitern des Schlossmuseums fühlt sie sich den Angaben zufolge sehr wohl und werde dort sehr geschätzt. „Als die Tätigkeit damals ausgeschrieben war, wusste sie gleich: das möchte sie machen“, berichtet Janine Skara.

Bereut habe sie es nicht, und wenn es ihre Gesundheit zulasse, möchte sie auch gerne noch viele Jahre als Schlossaufsicht tätig sein.

Ist Hannelore Wahl nicht im Schlossmuseum unterwegs, trifft man sie beim Bummeln durch Sondershausen, erklärt die Sprecherin der Stadtverwaltung. Wenn sie sich etwas wünschen würde, dann, dass das Ehrenamt noch mehr wertgeschätzt wird – auch finanziell, heißt es. Dann würde Hannelore Wahl gern auf Reisen gehen und andere Kulturen kennenlernen, verriet sie Janine Skara.