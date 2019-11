Mit der Wahl und der Verpflichtung Stefan Schards als Landtagsabgeordnete steht die Stadt Sondershausen vor der Aufgabe, den Posten des Hauptamtsleiters nachzubesetzen. Seit 2009 hatte Stefan Schard die gesamte Verwaltung von der EDV bis zu den Finanzen koordiniert. Da Schard nach einem möglichen Ausscheiden aus dem Landtag in fünf Jahren ein Rückkehrrecht auf seinen Posten habe, werde die Stelle nicht neu ausgeschrieben, erklärte Bürgermeister Steffen Grimm (pl). „Wir werden in der Verwaltung umbesetzen und so einen Nachfolger für das Hauptamt finden.“ Einen Namen nannte er noch nicht. Die Stelle in der Verwaltung, die dann frei werden sollte, werde nachbesetzt.