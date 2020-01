Florian Ehrhardt und Detlef Wölfel (rechts) von der Firma PRT bei den Bauarbeiten in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Stockhausen.

Hauptmann-Straße in Stocksen gesperrt

In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Stockhausen wird derzeit eine neue Gasleitung in offener Bauweise verlegt. Im ersten Bauabschnitt bis zur Kreuzung Rosenstraße sind auch schon die Hausanschlüsse erneuert worden. Die nachfolgenden Straßenarbeiten durch die Tiefbaufirma HHB Hagedorn aus dem Eichsfeld machen allerdings eine Vollsperrung der Gerhart-Hauptmann-Straße vom Verbindungsweg bis zur Rosenstraße notwendig. Zu Fuß ist die Straße aber noch passierbar. Ab März wird voraussichtlich mit dem zweiten Bauabschnitt in der Gerhart-Hauptmann-Straße begonnen.