Haus der Kunst in Sondershausen muss weiter auf die Sanierung warten

Sondershausen. Eine Förderung für die Sanierung der Konzertstätte des Loh-Orchesters steht derzeit nicht in Aussicht.

Wenn im Sondershäuser Rathaus über die Sanierung die Theatersanierung in Nordhausen gesprochen wird, dann liegt der Gedanke an den langgehegten Wunsch Sondershausens Konzerthaus ebenfalls aufzufrischen nahe. Im Hauptausschuss hatte unlängst Steffen Grimm (parteilos), Bürgermeister und Mitglied der Gesellschafterversammlung von Theater und Loh-Orchester, über den neuen Mietvertrag zwischen der Gesellschaft und der Stadt Nordhausen als Eigentümerin des Theaterhauses und der Interimsstätte informiert.

2025 soll die Sanierung des Theaters in Nordhausen abgeschlossen sein. So lange, das stellte Grimm bereits in Aussicht, gebe es kaum Chancen auf eine Förderung für die Sanierung vom Haus der Kunst (kleines Foto) seitens der Landesregierung. Das Thema werde regelmäßig in Erfurt angesprochen. Nach der Sanierung, hofft Grimm, stehe man ganz oben auf der Prioritätenliste.

Regelmäßig werde das Thema Sanierung in den Sitzungen des Aufsichtsrats der Theatergesellschaft angesprochen, ergänzte Stadtrat und Aufsichtsratsmitglied Tobias Schneegans (VS). Man lege regelmäßig den Finger in die Wunde. Als Eigentümerin der Immobilie müsse natürlich auch die Stadt aktiv sein.

Über eine neue Spielstätte für das Loh-Orchester wird seit Jahren geredet. Die Wünsche der Sondershäuser reichen dabei weit über eine Sanierung hinaus bis hin zu einem großen Wurf mit einem Konzert- und Veranstaltungszentrum. In der Schublade von Theater- und Orchestergesellschaft liegt auch schon ein Konzept für die Sanierung des historischen Hauses im Loh. Nur die Finanzierung ist eben bislang ungeklärt.