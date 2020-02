Das Haus der Kunst in Sondershausen ist die Spielstätte des Loh-Orchesters.

Haus der Kunst in Sondershausen soll saniert werden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haus der Kunst in Sondershausen soll saniert werden

Die ersten Ideen für die Sanierung des Hauses der Kunst im Loh sollen im Februar vorgestellt werden, erklärte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). Dazu werde es eine Sitzung von Haupt- und Kulturausschuss geben mit Vertretern der Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen Gmbh. Bevor die Spielstätte des Orchesters aber saniert werde, stehe die Theatersanierung in Nordhausen an. Um diese zu ermöglichen, ist eine Ersatzspielstätte notwendig. Um deren Nachnutzung den Weg zu ebnen, war auch der Sondershäuser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung gefragt.

Statt in einem Zelt sollen Theater und Orchester während der Bauarbeiten in einem festen Bau in der Nähe des Theaters auftreten. Die Stadt als Gesellschafter der Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen GmbH muss dem Mietvertrag, die die Gesellschaft mit dem Bauherrn, der Stadt Nordhausen, schließt, zustimmen. Der Bürgermeister wurde vom Rat dazu einstimmig ermächtigt. Der Mietvertrag soll ab 2022 über 30 Jahre geschlossen werden.

93.600 Euro Mietkosten im Jahr seien geplant. Mehr dürfe es nicht werden, machten die Stadträte zur Bedingung. Das Gebäude soll nach der Sanierung für Werkstätten, Proberäume und Fundus genutzt werden, der derzeit an Standorten über die Stadt verteilt sei, so Grimm.