Haus Jona gewährt Einblicke in Alltag

Freienbessingen. Die Einrichtung in Freienbessingen feiert Sommerfest und eröffnet einen neuen Hofladen.

Sich Besuchern und Gästen präsentieren und auch einmal zeigen, was hinter dem Begriff „Haus Jona“ steckt, das durften die Bewohner und Mitarbeiter zum Hoffest in dieser Woche in Freienbessingen. Mit einer Andacht, gehalten vom ehemaligen Superintendenten Roland Voigt, der Vorstellung des Puppentheaters Don Calli und dem Besuch aus dem Straußberger Affenwald wurde viel Rahmenprogramm geboten. Wer wollte, bekam sogar eine Führung durchs Haupthaus, die Wohngruppen und über das Gelände.

Insgesamt 36 Plätze bietet die vereinseigenen Einrichtung „Haus Jona“, die vom Diakonieverbund Kyffhäuser gGmhB betrieben wird. Alle Plätze sind belegt. „Wer zu uns kommt, tut das freiwillig. Das ist ganz wichtig, dass man es will und nicht muss“, erklärt Monique Kapischke. Die Sozialpädagogin arbeitet seit 20 Jahren hier, ist mittlerweile Teamleiterin und hat die Heimleitung stellvertretend inne.

Und sie weiß, dass die Bewohner inzwischen immer jünger werden. „Waren es früher vor allen Dingen Männer mit Alkoholproblemen, haben wir jetzt viele junge Menschen, die mit Alkohol, Drogen und zugleich auch psychischen Problemen zu kämpfen haben.“ Jeder, der eine Wohngruppe im Haus Jona bezieht, muss eine Entgiftung hinter sich und eine Suchterkrankung diagnostiziert bekommen haben.

Hilfestellung für suchtmittelfreies Leben

Hier, etwas abgelegen von den Versuchungen des Alltags oder der großen Stadt, erhalten die Bewohner nach den erfolgten Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen wichtige Hilfestellungen bei der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung in ein suchtmittelfreies Leben. Der Alltag ist gut durchstrukturiert. Nach der gemeinsamen Andacht und dem Frühstück stehen Therapien, Gespräche und auch verschiedene Tätigkeiten in Haus und Hof an. Ob nun Montagearbeiten, Mithilfe in Hausreinigung, Großküche, Hausmeisterei, Wäscherei oder Holzwerkstatt – die Bereiche sind so vielseitig wie die Interessen der Bewohner.

Auch Tiere werden hier gehalten und in der hofeigenen Schlachterei zu Fleisch- und Wurstprodukten verarbeitet. Weil die Nachfrage groß und der bisherige Platz zum Verkaufen zu klein war, konnte im Rahmen des Hoffestes sogar ein eigener kleiner Hofladen in einem extra dafür hergerichteten Gebäude direkt an der Hauptstraße eröffnet werden. „Leberwurst, Sülze, Buntwurst und Bratwurst sind bei unseren Kunden die Renner“, weiß Fleischer Lothar Benesch.

Das Erfolgsrezept, so sagt er, ist die Tradition, die man bei der Haltung und Verarbeitung der Tiere aufrecht erhält. „Wir füttern wie früher schon üblich Kartoffeln und Schrot, die Schweine werden im Alter von einem Jahr zwischen Oktober bis Mai geschlachtet.“

Zeitgleich zum Sommerfest eröffnete der neue Hofladen direkt an der Straße, wo die auf dem Hof hergestellten Produkte – vornehmlich selbst geschlachtete Wurst- und Fleischwaren – vertrieben werden. Im Bild ist Fleischer Lothar Benesch. Foto: Ireen Wille

Das übrige Futter, auch für die anderen Tiere auf dem Hof, wird zu einem gewissen Teil auch selbst auf dem 44 Hektar großen Land selbst angebaut und geerntet. Die Weihnachtsgänse treffen in den kommenden Wochen ein und finden jedes Jahr reißenden Absatz.

„Ich liebe die Arbeit hier“, sagt Monique Kapischke. Wer das Haus nicht kenne und Vorurteile habe, den lädt sie ein, sich selbst ein Bild zu machen. Die Bewohner jedenfalls gehen offen mit ihrer Geschichte um. Schließlich sind sie hier, um sie zu ändern.