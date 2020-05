Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haus Jona sucht Unterstützer

Unterstützung sucht der Verein „Haus Jona“ in Freienbessingen. In der Einrichtung werde suchtkranken Menschen Hilfestellung geboten bei der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung in ein suchtmittelfreies Leben. Solche Hilfen können Betroffene in der vereinseigenen Einrichtung „Haus Jona“ in Freienbessingen, die vom Diakonieverbund Kyffhäuser gGmbH betrieben wird, erhalten. Auch wenn der Verein als Mitgesellschafter die eigentliche therapeutische Arbeit mit den Klienten nicht mehr selbst durchführt, so trage er mit eigenen, zusätzlichen Aktivitäten dazu bei, dass die Therapie-Ziele optimal erreicht werden können. Interessenten an der Vereinsarbeit können sich an den Verein wenden: info@haus-jona-freienbessingen.de oder sich unter www.haus-jona-freienbessingen.de informieren.