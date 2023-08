Allgemeinmedizinerin Dr. Christine Kautzleben in Bad Frankenhausen geht in den Ruhestand. Seit dreißig Jahren an ihrer Seite: Sprechstundenhilfe Katja Eckardt (links). Für die Hausarztpraxis in der Goethestraße ließ sich trotz intensiver Suche keine geeignete Nachfolge finden, um Patienten und Angestellten einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.