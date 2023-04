Heimat ist Thema der Lesung in Sondershausen:

Uta Bretschneider liest am 21. April aus ihrem Buch „Heimat“ in der Cruciskirche in Sondershausen.

Sondershausen. Der Förderverein Cruciskirche hat am 21. April Uta Bretschneider zu Gast.

Im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen findet laut Angaben des Fördervereins Cruciskirche am Freitag, 21. April, eine Buchlesung statt, zu der eingeladen wird. Den Angaben zufolge möchte Uta Bretschneider ihr Buch vorstellen, das den Titel „Heimat. Räume, Gefühle, Konjunkturen“ trägt.

Wie der Förderverein mitteilt, beleuchte das Werk das Thema Heimat in seiner Vielfalt und Vieldeutigkeit. Heimat sei demnach eine vieldimensionale Projektionsfläche, ein Sehnsuchtsort und ein umstrittenes Konstrukt. Dies zeige sich darin, dass wir alle in gewisser Form und zumindest für uns selbst Expertinnen und Experten in Sachen Heimat sind, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zu der Veranstaltung, die 19 Uhr beginnt, ist frei.