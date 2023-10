„Heimat shoppen“ mit Kinder-Flohmarkt in Bad Frankenhausen

Ihr „Heimat shoppen“ stemmt die Händlerschaft in Bad Frankenhausen am kommenden Freitag bereits zum zweiten Mal allein.

Bad Frankenhausen. Am kommenden Freitag soll der Einkaufsbummel in Bad Frankenhausen wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis werden

Bekleidung, Geschenkartikel, regionale Produkte: Mit dem „Heimat shoppen“ will die Bad Frankenhäuser Händlerschaft am kommenden Freitag, 13. Oktober, Stadtbummel wieder zu einem Erlebnis werden lassen und setzt damit den eingeschlagenen Weg fort, der Veranstaltungslücke zwischen Bauernmarkt und Weihnachtsmarkt neben dem „Martinsshoppen“, diesmal am Freitag, 10. November, einen weiteren eigenen Veranstaltungshöhepunkt hinzuzufügen.

„Heimat shoppen“ ist eine Initiative der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Händlern sowie den Kommunen zur Belebung der Innenstädte. Dahinter steckt die Botschaft an die Kundschaft, lieber die Händler vor Ort zu stärken, statt im Internet zu kaufen. In Bad Frankenhausen findet der Aktionstag zum dritten Mal statt.

Ab 16 Uhr wollen Händler und Gewerbetreibende am Freitag mit besonderen Aktionen und Angeboten Kundinnen und Kunden in der Innenstadt wieder zum Verweilen einladen. Neben den Händlern der Kräme beteiligen sich auch Händler am Markt, in der Erfurter Straße, am Anger und in der Klosterstraße. Zwei Autohäuser präsentieren sich zudem auf dem Markt. Neu in diesem Jahr: Ein Kinder-Flohmarkt.

Beim Kinder-Flohmarkt können die Jüngsten Stände errichten

„Damit kommen wir dem Händlerwunsch nach, die Veranstaltung diesmal auf die Kinder zu fokussieren“, kündigt Citymanagerin Vanessa Ernst auf Nachfrage an. „Die Kinder können vor den Geschäften ihren Stand errichten. Im Patenschaftsprinzip stellen ihnen die Gewerbetreibenden Tische vor die Tür und sind auch sonst gern behilflich.“ Es gebe sogar noch einige freie Plätze. Bei Interesse einfach in den nächsten Tagen in den Ladengeschäften melden.

Auch die Gastronomie wird wieder einbezogen. „An Ständen entlang der Einkaufsstraße wird es Cocktails, Glühwein, Kaffee, Getränke, Waffeln, Kuchen, Zuckerwatte, Burger, Pulled Pork, Spare Rips, Thüringer Rostbratwurst, verschiedene Flammkuchen, Nudeln mit Toppings und sogar Trüffel geben“, verrät Ernst. So können Kunden beim Fahrradhaus „Kyfrad“ Cocktails schlürfen, die Bäckerei/Konditorei Trautmann steht mit eigenen Wagen in der Kräme, die Traditionsgasthäuser „Thüringer Hof“ und „Schwan“ präsentieren sich vor der eigenen Tür, der Burghof Kyffhäuser wird vertreten sein, wie auch das „White Pig“ und der Ratsfeld Imbiss. „Einen kleinen Gastauftritt gibt’s vom ,Maybe’ aus Kindelbrück, die sich nach der Neueröffnung 2022 mit mobilen Steinofen und verschiedenen Flammkuchenvariationen auf dem Markt präsentieren“, berichtet Ernst.

Die Beschallung des Erlebnisabends übernimmt der Verein Decade Underground. Dazu dreht sich ein kleines Kinderkarussell und in Zusammenarbeit mit dem Frankenhäuser Familienbündnis FFB gibt es wieder kostenfreie Martini-Mitmachtüten in den Geschäften.

Damit beschreitet die Händlerschaft der Kurstadt selbstbewusst einen neuen Weg des „Heimat shoppens“. Statt den Aktionstag wie üblich mit einem großen Stadtfest zusammenzulegen, stemmen sie den Aktionstag aus eigener Kraft, wofür ihnen Nachbarkommunen und IHK viel Anerkennung zollen.