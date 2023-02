Heimatcheck: Leser vergeben für Freizeitangebot im Kyffhäuserkreis im Schnitt eine 3,8

Kyffhäuserkreis. In der Region Greußen-Ebeleben-Helbedündorf fällt die Bewertung noch schlechter aus.

Zwischen 3,6 und 4,2 liegt die Bewertung der Heimatcheck-Teilnehmer beim Thema Freizeit im Kyffhäuserkreis. Die Region Greußen/Ebeleben/Helbedündorf kommt mit der Note 4,2 am schlechtesten weg. Bemängelt wird häufig der Wegfall oder das Nichtvorhandensein verschiedenster Freizeitangebote sowie Begegnungsstätten für Jung und Alt.

„Alles, was vor 30 Jahren selbstverständlich in Toba war – Kinderkrippe, Kindergarten, Gaststätte, Verkaufsstelle, mindestens zehn öffentliche Veranstaltungen im Jahr, eine aktive Fußballmannschaft – ist nicht mehr. Toba ist zum reinen Schlafdorf geschrumpft und keine Besserung in Sicht…“, bemängelt ein Teilnehmer des Heimatchecks. „Bei uns im Ort fehlt leider eine Gaststätte oder ein Café, wo man sich mal gemütlich zusammensetzen kann. Es ist trostlos geworden.“, so die Feststellung eines Lesers aus Großfurra. „Freizeitangebote für Familien mit kleinen Kindern sehr dürftig“, moniert ein Heimatcheck-Teilnehmer aus Sondershausen.

157 Vereine mit knapp 50 Sportarten

„Kein Laden, keine kulturellen Begegnungen, nur privat. Keine Spielplätze… Radwege sind bei uns ‘Luxuswege’, die gar nicht effektiv von der Bevölkerung – auch aus Altersgründen – genutzt werden können“, so die Einschätzung eines Lesers aus Oberbösa zum Thema. „Unser Spielplatz am Fliegental ist zwar groß aber leider werden die darauf befindlichen Spielgeräte sowie Sitzmöglichkeiten altersbedingt immer weniger. Es wird abgebaut aber nichts erneuert. Leider ist die Nutzung des Spielplatzes dadurch auch weniger geworden“, so eine Meinung aus Wiehe.

Möglichkeiten zur Gestaltung der Freizeit zeigt zum Beispiel Lukas Kellner, Vereinsberater und Geschäftsführer des Kyffhäuser-Kreissportbunds (KSB), auf. So gebe es im Landkreis laut einer Erhebung, die jährlich Ende Januar gemacht wird, aktuell 157 Sportvereine. Und die würden knapp 50 Sportarten anbieten. Erfasst seien hier aber ausschließlich Vereine, die beim KSB gemeldet sind. Bezüglich der Höhe der Mitgliedsbeiträge – hier würde der Landessportbund 36 Euro für Erwachsene sowie 18 Euro für Kinder und Jugendliche pro Jahr als Minimum vorgeben – gebe es Unterschiede. „Es kommt auch darauf an, wie die Vereine aufgestellt sind“, erklärte Kellner. Er ist überzeugt, dass man auf jeden Fall einen Vereine mit sehr moderaten Jahresbeiträgen finden könne.

Besuchermagnet sowie ein bekanntes Ausflugsziel in der Region und darüber hinaus, wenn es um das Thema Freizeit geht, ist der Freizeit- und Erholungspark Possen. Geschätzte 250.000 Gäste pro Jahr würden hier die zahlreichen Angebote nutzen, berichtet Inhaber Philipp Jahn.

Genaue Zahlen zu erfassen, sei allerdings schwer möglich, da viele Besucher zu Fuß oder mit dem Rad kommen. „Man kann sich hier den ganzen Tag aufhalten“, führt Philipp Jahn aus.

So würden neben dem großen Areal zum Spazierengehen unter anderem Tierpark, Goldwaschanlage, Indoorspielplatz, eine riesige Hüpfburg, Kinderkletterwald, Hochseilpark und Puppentheater am Wochenende zum Verweilen einladen. Hinzu käme eine umfangreiche Gastronomie.