Ein vermeintlicher Brand eines Dixie-Klos in Roßleben entpuppt sich als schwelender Kunststoff im Toilettenhäuschen.

Roßleben Polizei und Feuerwehr eilen zu dampfendem Toilettenhäuschen an Regelschul-Parkplatz in Roßleben

Heißes Klo in Roßleben gelöscht

Rauch stieg Mittwoch, gegen 19 Uhr, aus einem Dixiklo in Roßleben auf. Feuerwehr und Polizisten eilten daraufhin zum Parkplatz an der Regelschule in der Glück-Auf-Straße, dem Standort des Toilettenhäuschens.

Die Kameraden der Feuerwehr gaben schnell Entwarnung, keine offenen Flammen waren zu sehen. Lediglich im Inneren des Häuschens schmorte der Kunststoff.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.