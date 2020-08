Helbe-Brücke in Ebeleben soll Anfang Dezember befahrbar sein

Gerade nimmt die Schalung für das zweite Fundament Gestalt an. Mittels Kran bringt Uwe Fiedler vom Bauunternehmen HTB Küllstedt die dafür nötigen Teile an Ort und Stelle.

Der Bau der Helbe-Brücke an der Bundesstraße 249 in Ebeleben geht voran. Das erste Widerlager, das den Überbau tragen wird, steht. Gerade nimmt die Schalung für das zweite Widerlager Gestalt an. Mittels Kran bringt Uwe Fiedler vom Bauunternehmen HTB Küllstedt Bauteile an Ort und Stelle. In gut drei Wochen wird der Beton gegossen. Lauft alles nach Plan, soll die neue, 26 Meter lange Spannbetonbrücke ab Anfang Dezember befahrbar sein. Laut Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr erfolgen danach noch Restarbeiten, etwa der Rückbau der Behelfsbrücke. Ende Januar 2021 soll alles fertig sein.