Peter Georgi (rechts hinten) führt die 50 Interessierten an markante Stellen in Greußen, an denen Wasser in früheren Zeiten eine Rolle spielte.

„Helbe-Peter“ lädt zur Stadtführung in Greußen mit dem Thema Wasser

Greußen. Großer Zuspruch bei der Veranstaltung unter dem Titel „90 Jahre Freibad - Wasser in Greußen“.

„Es hat sogar noch mehr Interessenten gegeben“, sagt Peter Georgi kurz vor der Stadtführung. 50 Interessierte warten am Freitagabend schon ganz gespannt vor dem Greußener Rathaus auf deren Beginn. Ein blaues Basecap mit der Aufschrift „Helbe-Peter“ ist anfangs in der Menge nicht zu übersehen und verrät den Ortschaftsbürgermeister und Ortschronisten als Stadtführer.

Der historische Exkurs zur Museumsnacht findet im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Greußener Freibades statt und befasst sich mit dem Element Wasser und seiner Historie in Greußen. „Wer den Plan sieht, bemerkt, dass Greußen wie Klein-Venedig aussieht“, sagt Georgi, der mehrere historische Stadtpläne verteilt. So war die Stadtmauer der Kleinstadt einst von einem Wassergraben umgeben – zum Schutz vor Feinden.

Erste Badehäuser bereits um 1576

Erster Halt ist die Senioren-Residenz Waidhof. An dieser Stelle habe es belegbar um 1576 die ersten Badehäuser gegeben. Die sogenannten „Bader“ hätten sich dabei nicht nur um die Körperpflege der Bewohner gekümmert, sondern auch kleinere medizinische Dienste geleistet. Zudem sei an diesem Standort die Bader-Helbe verlaufen. Wissenswertes über weitere Wasserläufe in Greußen, wie zum Beispiel Loch- und Kupferhelbe, gibt es ebenfalls im Verlauf der Führung.

Die wolle Georgi auf jeden Fall im Herbst wiederholen. Dann in erster Linie für die Mitglieder der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr. Die konnten am Freitag nicht teilnehmen, weil sie zur gleichen Zeit die Versorgung im Freibad übernommen haben, erklärte Peter Georgi. Zudem kündigte er an, dass es ebenfalls im Herbst eine Taschenlampenführung um die Stadtmauer – insbesondere für Kinder – geben soll.