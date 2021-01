Helbedündorf investiert in energetische Sanierung

Helbedündorf Bund fördert Bauarbeiten an Mehrzweckgebäude und Turnhalle in Keula als Modellvorhaben

Ein großes Projekt beginnt. Die ersten neuen Fenster an der Turnhalle in Keula machen es offensichtlich. Auch die Eingangsportale von Grundschule und Turnhalle sind bereits nagelneu. Helbedündorf will kräftig in die Sanierung der beiden Mehrzweckgebäude investieren. Rund 243.000 Euro sind dafür im diesjährigen Haushalt der Einheitsgemeinde eingeplant.

Insgesamt weist der Etat für 2021 ein Gesamtvolumen von knapp 3,1 Millionen Euro aus. Gut 2,6 Millionen Euro davon sind im Verwaltungshaushalt veranschlagt und 461.700 Euro im Vermögenshaushalt. Einmütig vom Gemeinderat beschlossen, liegt der ausgewogene Haushalt, der ohne Neuverschuldung auskommt, jetzt der Kommunalaufsicht vor.

Förderprogramme des Bundes werden genutzt

Die Sanierung von Schulgebäude und Turnhalle ist eines der größten darin verankerten Vorhaben. „Insgesamt werden um die 1,5 Millionen Euro bis 2024/25 in diese Maßnahme fließen“, schätzt Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU). Finanzielle Unterstützung gibt es durch zwei Förderprogramme des Bundes, die 45 Prozent der Kosten tragen.

„Wir wollen die Gebäude zukunftssicher gestalten, setzen daher auf eine energetische Sanierung“, betont Steinmetz. Ein Schritt in Richtung Energiewende, den der Bund als Modellvorhaben fördert. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass auch das Land Thüringen die energetische Sanierung unterstützt, die Förderung möglicherweise auf 80 Prozent aufstockt. Bei den gut 50 Jahre alten Gebäuden müssen die Fenster erneuert und die Fassaden gedämmt werden. Die alte Ölheizung gilt es durch eine klimafreundliche effiziente Anlage zu ersetzen.

Eine weitere große Investition steht in Keula in der Hauptstraße, der früheren Bahnhofstraße, an. „Die Planung für die grundhafte Sanierung der Straße liegt vor. Jetzt geht es an die Umsetzung“, erklärt Steinmetz. Mit im Boot sind der Trink- und Abwasserzweckverband (TAZ) Helbe-Wipper und der Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld, die ihre Rohrleitungen erneuern. Die Gemeinde übernimmt den Straßenbau, hat dafür rund 174.000 Euro vorgesehen. Vom Land, das laut Gesetz einen Ausgleich für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge zahlt, gibt es später voraussichtlich einen Teil der Summe zurück.