Helbedündorf mit neuem Ortsbrandmeister

Helbedündorf. Nach langjähriger Tätigkeit wurde Bernd Rohrmann verabschiedet und ein Nachfolger gewählt.

Bei der Wahl zum neuen Ortsbrandmeister für Helbedündorf setzte sich Oliver Schmidt aus Großbrüchter gegen Denis Seidenstücker aus Toba durch.

Der scheidende Ortsbrandmeister Bernd Rohrmann aus Holzthaleben wurde für seinen langjährigen Dienst mit der Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Helbedündorfs Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) dankte dem Kameraden Rohrmann und dessen Stellvertreter Jörg Günther. Die Versammlung am Freitagabend begann übrigens kurios: Die Kameraden aus Holzthaleben mussten zum Brand in Keula ausrücken (wir berichteten), so dass der Ablauf der Tagesordnung geändert werden musste, damit alle an der Wahl teilnehmen konnten.