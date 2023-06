Helbedündorf: Petition für Brunhilde

Jana Lindemann führt seit 1997 privat einen Gnadenhof für Tiere. Bei ihren Rinder Edward (links) und Cosmo auf der Weide in Holzthaleben wäre Brunhilde gut aufgehoben, findet die Tierschützerin, die die Kuh vor dem Schlachter retten möchte.

Erfurt/ Helbedündorf. Jana Lindemann und Nicole Wille wollen die Erfurter Kuh vorm Schlachthaus retten.

„Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren!“ ist der erste Satz einer Petition für die geflüchtete Kuh Brunhilde.

Viele Menschen fiebern um das Schicksal von Brunhilde mit

Das Fleckvieh, das am 22. Mai von einem Schlachttransporter floh, sorgte thüringenweit für Aufsehen. Auf ihrer Flucht querte sie die Autobahn und löste damit einen Hubschraubereinsatz aus. Die Polizei hat sich mittlerweile vom „Fall Brunhilde“ zurückgezogen. Nicole Wille und Jana Lindemann wollen mit ihrer Petition „Erfurter Flucht-Kuh Brunhilde muss leben dürfen!“ dafür sorgen, dass die Kuh, die nach einem Aufruf unserer Zeitung den Namen Brunhilde bekam, einen Platz im Gnadenhof in Helbedündorf beziehen darf. „Bei Jana Lindemann von Janas Gnadenhof steht das Telefon nicht still. Seien es Schulklassen, die für Brunhilde sammeln möchten oder verschiedene Radiosender und Zeitungen, finanzielle Unterstützung wurde angeboten, um Brunhildes Leben zu retten“, heißt es im Text der Petition.

Auch Spendenaktionen stünden bereits in den Startlöchern, um die vermisste Kuh freizukaufen. Bevor das jedoch in die Wege geleitet werden könnte, muss die noch nicht wiederaufgetauchte Brunhilde gefunden werden und die Besitzerin sich überzeugen lassen, die Kuh den Tierschützern doch noch zu verkaufen.

Auf der Weide bei Holzthaleben hätte sie einen guten Platz, sind sich Nicole Wille und Jana Lindemann sicher. Hier stehen mit Edward und Cosmo, zwei liebenswerte Artgenossen, die nach dem Tod der blinden Kuh Lenchen Gesellschaft gut vertragen können.

Bis Freitagnachmittag hatten 321 Personen die Petition unter der Webadresse https://chng.it/nkTT8dFKJ5 digital unterzeichnet.