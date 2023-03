Helbedündorf: Sitzung des Gemeinderates in Toba

Helbedündorf. In den Räumlichkeiten der neu eröffneten Kegelbahn trifft sich der Gemeinderat zur Sitzung.

Weil zuvor die offizielle Eröffnung der Kegelbahn in Toba stattfindet, kommt der Gemeinderat zur nächsten Sitzung nicht in Holzthaleben, sondern in Toba zusammen. Die Sitzung wird in den Räumlichkeiten der Kegelbahn am Dienstag, dem 7. März, um 19 Uhr eröffnet. Themen der Tagesordnung sind unter anderem die erste Nachtragshaushaltssatzung für 2023 sowie verschiedene Vergaben für die beiden Projekte Innensanierung und Co²-neutraler Mehrzweckcampus an der Grundschule Keula. Zudem soll die Anschaffung eines Multicars und von Notstromaggregaten beschlossen werden. Weiterhin geht es um den Kauf von Tischen und Stühlen für das Dorfgemeinschaftshaus Kleinbrüchter und eine Bauleitplanung in Holzthaleben. Die Sitzung ist öffentlich.