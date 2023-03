Helbedündorf sucht drei Bewerber fürs Schöffenamt

Ein Urteil ergeht im Namen des Volkes. Auch deshalb sollen an der Rechtsprechung Frauen und Männer aus dem Volk, also die Schöffen, mitwirken.

Helbedündorf. Interessenten können sich bis zum 30. April anmelden.

Für die Wahl der Schöffen werden in der Gemeinde Helbedündorf insgesamt drei Bewerber gesucht. Darüber informierte Verwaltungsleiterin Diana Kapell zur Sitzung des Gemeinderates in dieser Woche in Toba. Die ehrenamtlichen Richter werden demnach für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden Bewerber, die in der Gemeinde wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden, hieß es.

Interessenten können sich für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen bis zum 30. April bei der Gemeindeverwaltung Helbedündorf, Rasenweg 5, bei Diana Kapell telefonisch unter: 036029 / 82033 oder per E-Mail an info@helbeduendorf.de melden.