Helbedündorf: Teil der Entschädigung wird gespendet

Für ihr Mitwirken im Gemeinderat und der Teilnahme an Sitzungen, die in den Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung in Holzthaleben stattfinden, erhalten die Ratsmitglieder eine Aufwandsentschädigung. Ein Teil davon soll gespendet werden.

Helbedündorf. Wen die Mitglieder des Gemeinderates unterstützen, lesen Sie hier.

Die Mitglieder des Gemeinderates Helbedündorf werden einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung spenden, die sie für ihr ehrenamtliches Mitwirken und ihre Teilnahme an Sitzungen erhalten. Hälftig solle das Geld, das sie für das letzte Quartal des Jahres bekommen hätten, an die Tafeln im Landkreis und einen Verein gehen, der das neue Hospiz in Mühlhausen unterstützen möchte. Auch Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) werde sich beteiligen, hieß es zur Gemeinderatssitzung am Dienstag.