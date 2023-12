Helbedündorf: Weniger Geld für Kauf von Praxisinventar nötig

Helbedündorf Weniger Geld, als im neuen Haushalt eingeplant, muss die Gemeinde für den Kauf des Inventars der Praxis in Helbedündorf zahlen.

Man sei sich mit der zuständigen Stelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) und ihrer Stiftung über den Preis zur Übernahme des vorhandenen Praxisinventars schnell einig geworden. Darüber informiert Helbedündorfs Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU). Unsere Zeitung hatte versehentlich von 120.000 Euro berichtet, die die Kommune für den Kauf im Haushalt für das neue Jahr eingestellt habe. Allerdings sei dies ein Fehler, so Steinmetz. Man habe lediglich 20.000 Euro eingeplant. „Und selbst die sind nach den Gesprächen mit der KV nicht erforderlich“, so der Bürgermeister. Man könne das Inventar der Allgemeinarztpraxis in Holzthaleben nun für einen Selbstkostenpreis in Höhe von ungefähr 7.000 Euro erwerben. Damit wolle die KV auch zum Ausdruck bringen, dass man einer möglichen Neubesetzung der leerstehenden Stiftungspraxis keine Steine in den Weg legen wolle.