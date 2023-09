In der Heldrunger Kirche Sankt Wigberti findet am 2. Oktober ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Heldrungen. An die friedliche Revolution wird am 2. Oktober in Heldrungen mit einem Gottesdienst erinnert.

34 Jahre friedliche Revolution und 33 Jahre deutsche Einheit werden am 2. Oktober um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Sankt-Wigberti-Kirche in Heldrungen gefeiert. Hier sollen Spenden für die Unterstützung der Kirchengemeinde bei der Sanierung des Altarbogens gesammelt werden. Ansprechpartnerin ist Frau Silvana Schäffer, Telefon 0160/ 7624543.