Heldrunger Flohmarkt startet rekordverdächtig

Der erste Flohmarkt des Naturschwimmbad-Fördervereins erfreute sich riesiger Beliebtheit. Mit zwei proppenvollen Autos „reisten“ Lydia Körper (links) und Monique Keßler an. Die Freundinnen hatten neben Kleidung und Deko auch Skischuhe für einen schmalen Taler im Angebot.

Heldrungen. Um den Erhalt des Naturschwimmbades zu sichern, hat der neue Förderverein eine Premiere organisiert und kann sich vor Zulauf kaum retten.

Rekordverdächtig war das, was sich Samstag auf dem Gelände des Heldrunger Naturschwimmbades abspielte: Hundertschaften pilgerten zum idyllischen Gelände am Ortsrand – um beim ersten Flohmarkt des Fördervereins Naturschwimmbad zu stöbern, Bekannte zu treffen, zu schnacken und – nicht zuletzt – um mit einer Spende einen Anteil am Erhalt der Freizeiteinrichtung zu leisten. Insgesamt 61 Händler konnten für die Premiere im Kyffhäuserkreis gewonnen werden. Vereinsmitglieder und weitere Unterstützer rollten auf über 30 Blechen die leckersten Kuchenkreationen aus.

Förderverein rechnete nur miteinem Drittel der Drittel an Resonanz

Wie viele Gäste tatsächlich kamen, konnte der federführende Verein nicht sagen. Jemanden in diesem Gewimmel aus anfahrenden Autos und Organisationen vor Ort für diese Aufgabe abzustellen, hätte die Kapazitäten wohl gesprengt. Aber schon 40 Minuten nach offiziellem Beginn stand den Vereinsmitgliedern die Freude ins Gesicht geschrieben. „Mit so viel Ansturm beim ersten Mal hätten wir nicht gerechnet“, sagte Maik Balthasar, Vorsitzender des im Mai 2022 gegründeten Vereins. Auch die Anzahl der Händler – allesamt nicht gewerblich, sondern ausschließlich privat; darauf hatten die Organisatoren wert gelegt – überwältigte die Verantwortlichen. Von 20 Verkaufsständen sei man in den Reihen der Vereinsmitglieder ausgegangen, nannte Balthasar eine recht bescheidene Zahl. Immerhin wurde die um ein Vielfaches getoppt.

Zu den „Kuchenfeen“ des ersten Schwimmbadflohmarktes in Heldrungen zählen Ariana Balthasar, Regina Weinreich, Iris Hartung, Elke Pötzschke, Anita Müller, Ines Heidenreich, Sabrina Hartung und Dagmar Zander (von links). Der Verein hat inzwischen 91 Mitglieder. Foto: Susann Salzmann

Auf den saftig grünen Wiesen wurde gekramt und gehandelt. „Nehmen Sie’s“, rief die Privatverkäuferin Monique Keßler Peter Reimann zu, der nach einer geflochtenen Deko-Kugel griff. Besucher Reimann, der zur Flohmarktpremiere mit Ehefrau Elvira und Urenkel Mattheo unterwegs war, ist im Naturschwimmbad kein Unbekannter. „Vor 53 Jahren war ich hier Bademeister“, erinnerte er und lobt das fast familiäre Markttreiben als „interessantesten Flohmarkt“, den er im Leben besuchte. Mit seiner Meinung stand er längst nicht allein da. Das Idee der Organisatoren, keine Standgebühr zu verlangen und auf die gewerblichen Händler zu verzichten, fanden alle befragten Besucher angenehm. Keßler baute mit ihrer Freundin Lydia Körper einen Stand mit Deko und Klamotten – teils ungetragen – und Co. auf. Ein Mantel für 15 Euro, Hosen oder Röcke für unter fünf Euro – und sogar Ski-Schuhe von Keßlers Vater aus einem Österreich-Urlaub standen zum Verkauf. „Man sieht, dass sich etwas dreht für das Bad. Dafür spende ich gern“, so Keßler. Wer wie viel Euro gab, blieb jedem selbst überlassen. Nachdem das Markenzeichen des Naturschwimmbades – der fünf Meter hohe Sprungturm – in der letzten Saison TÜV und ein neues Metallgeländer bekam, soll er bis zur Saisoneröffnung im Juni 2024 noch einen frischen Farbanstrich bekommen, sagte er Vize-Vorsitzende Stephan Schenk.

Punkt 9 Uhr öffneten sich die Pforten zu den Händlern. Der erste große Parkplatz stieß zu dieser Zeit schon an seine Kapazitätsgrenzen. Foto: Susann Salzmann

Die Pilgerströme vor dem Gelände wollten derweil kaum ein Ende nehmen. Gut zehn Einweiser kümmerten sich um die Parkplatzsuchenden, die aus dem Kyffhäuserkreis, aber auch Nachbarlandkreisen und der Landeshauptstadt kamen. as Naturschwimmbades zu leisten. Sigrun Baum ist eine der Einweiser, die alle Hände voll zu tun hatten. Zum Beginn war der Schwimmbadparkplatz schon voll, sodass spätere Besucher schon auf die ans Bad grenzende Campingfläche verwiesen wurden, die eigentlich den Händlern vorbehalten sein sollte. „Wir wollen das Bad retten. Hier haben schon meine Kinder das Schwimmen gelernt“, schwelgte die 69-Jährige in Erinnerungen.

Im nächsten Jahr soll es übrigens die Folgeauflage geben. Das kündigten die überraschten Vereinsmitglieder schon einmal an.