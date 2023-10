Heldrunger Traditionsprodukt gefragt wie eh und je

Heldrungen. Zufriedene Heimkehr vom 370. Zwiebelmarkt: Heldrunger Rispenwickler erlebten gut gelaunte und kauffreudige Besucher

Zufrieden und glücklich sind die Heldrunger Zwiebelbauern vom 370. Zwiebelmarkt in Weimar zurückgekehrt. „Es war feucht und windig. Aber es war viel los. Die Besucher waren kauffreudig und guter Laune“, berichtet Heiko Pfau am Montag auf Nachfrage. Das große Thüringer Volksfest mit der langen Tradition zählte diesmal eine Viertelmillion Besucher.

Bereits seit Mittwoch war der Heldrunger Gartenbaubetrieb Pfau in Weimar, erst auf dem Wochen-, ab Freitag dann auf dem Zwiebelmarkt, und schon bald war klar: Es läuft wieder. Die Zwiebelrispe als reines Handarbeitprodukt ist gefragt wie eh und je, trotz schwieriger Finanzlage und höherer Preise. „Wer etwas haben wollte, der wollte es. Wobei man schon gemerkt hat, dass viele genau überlegen. Manchmal wurde sogar Handyfoto verschickt, um auf Nummer Sicher zu gehen“, so Pfau’s Beobachtung. Viele Leute seien auch sehr interessiert gewesen und hätten viele Fragen gehabt. In den Nächten zwischen den Markttagen wurden fleißig Rispen nachgewickelt – nichts blieb am Ende übrig. Damit ist für Familie Pfau die Saison abgeschlossen. Lediglich auf dem Erfurter Wochenmarkt sind jetzt noch Rispen zu haben.