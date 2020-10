Helfer mit Herz pflanzen Obstbäume im Kyffhäuserkreis

Das Jugendrotkreuz in Thüringen feiert in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen. Aus gegebenen Anlass wurde das Projekt „Gemeinsam wachsen“ ins Leben gerufen. Dessen Ziel war es ursprünglich, mindestens 30 Obstbäume von Jugendrotkreuz (JRK)-Gruppen in Thüringen pflanzen zu lassen. Daraus seien mittlerweile schon über 40 Bäume geworden, erzählt Sven Oesterheld vom DRK-Kyffhäuserkreisverband. „Die Kinder und Jugendlichen wollen mit dieser Aktion ein Zeichen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen“, erklärt er weiter.

Im Kyffhäuserkreis hat die Pflanzaktion am vergangenen Samstag in Großenehrich begonnen. Dort wurden an der Bushaltestelle an der Promenade ein Apfel- sowie ein Birnenbaum gepflanzt. Dass hier gleich zwei Obstbäume einen Platz gefunden haben, begründet Oesterheld damit, dass in Großenehrich zwei Jugendrotkreuz-Gruppen – mit insgesamt mehr als 20 Mitgliedern – aktiv sind. Die etwas jüngeren sind in der Mühlengeister-Gruppe organisiert, die älteren Jugend-Rotkreuzler nennen sich Helfer mit Herz. Zusammen mit Ortsteilbürgermeister Frank Faber und DRK-Kreisverbandschef Karl-Heinz Genzel haben sie die Obstbäume gepflanzt. Angedacht ist es, dass die Pflege von den Kindern und Jugendlichen übernommen wird.

Apfel-, Birnen- oder Pflaumenbäume werden in dieser und den folgenden Wochen auch von JRK-Gruppen aus Kirchengel-Westerengel, Berka, Sondershausen, Hohenebra, Keula, Immenrode, der Wasserwacht Sondershausen sowie der Grundschule Franzberg in Sondershausen in die Erde gebracht. Der genaue Standort, wo diese gepflanzt werden, würde in Absprache mit der jeweiligen Gemeinde beziehungsweise Stadt festgelegt. „Noch in dieser Woche wollen auch die Jugendlichen des Katastrophenschutzes des DRK auf dem Abenteuerspielplatz im Östertal einen Obstbaum pflanzen“, so Oesterheld.

Einer der Höhepunkte im von Corona verhagelten Jahr

Eine Besonderheit bei der thüringenweiten Aktion sei es, dass alle Bäume mit einer Botschaft der jeweiligen JRK-Gruppe versehen, gepflanzt werden. Beim Auftakt in Großenehrich handelte es sich um große Herzen mit der Aufschrift „Wir wollen gemeinsam wachsen“. Hier sei der Kreativität der jungen Ersthelfer keine Grenzen gesetzt.

Bei einem weiteren Ort für die Pflanzung handelt es sich um das Areal vor der Barbarossahöhle in Rottleben. Hier sollte im Jubiläumsjahr der Jugendrotkreuz-Kreiswettkampf in und an der Höhle zur Austragung kommen – in einem unvergleichlichen und bislang noch nie da gewesenen Ambiente, wie Oesterheld versicherte.

Die Pflanzaktion sei für die Mitglieder der Jugendrotkreuz-Gruppen neben dem Nachhaltigkeitsaspekt gleichzeitig der Höhepunkt des Jahres, denn ein Großteil der geplanten Veranstaltungen musste coronabedingt in 2020 schweren Herzens abgesagt werden. Ähnliches gilt für die Ausbildung in den einzelnen JRK-Gruppen, die seit Beginn der Pandemie nur selten und sehr unregelmäßig „auf jeden Fall viel zu wenig“ stattfand, so Oesterheld. Der Kreiswettbewerb, wie auch der gemeinsame Ausbildungstag der Hilfsorganisationen, dessen Ausrichtung dieses Jahr am Kyffhäuserdenkmal geplant war, sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Fotos und Videos von der Pflanzaktion sollen übrigens nach deren Abschluss auf den Internet- und Facebookseiten des DRK-Landesverbands zu sehen sein, informierte das DRK.