Herbert Köfer kommt nach Artern

Der bekannte Schauspieler Herbert Köfer wird am 17. Oktober noch einmal „Das Blaue Fenster“ im Arterner Rathaussaal öffnen und Geschichte und Geschichten rund um das Fernsehen erzählen, kündigt der Showexpress Könnern an. Ähnlich wie in den 1980er-Jahren am Bildschirm werde Köfer Klassiker der TV-Unterhaltung präsentieren.

Herbert Köfer war der Mann der ersten Stunde in Adlershof und begrüßte am 21. Dezember 1952 als Nachrichtensprecher der „Aktuellen Kamera“ die damals noch sehr kleine Fernsehgemeinde. Ebenso präsentierte er die letzte Show Silvester 1991.

Die Zuschauer erlebten ihn in kleinen und großen Rollen, in ernsten und heiteren Filmen, als Schauspieler, Reporter, als Moderator, Sketchpartner. Im Live-Programm „Das Blaue Fenster“ erinnerte er mit Ausschnitten aus heiteren Stücken an unvergessene Kollegen wie Helga Göring, Rolf Herricht und Ingeborg Krabbe, zeigt Szenen aus dem Mehrteiler „Wolf unter Wölfen“ von Fallada und den legendären Sketch mit Helga Hahnemann. Der mit 99 Jahren dienstälteste aktive Schauspieler der Welt (Guinness-Buch der Rekorde) spielt auch noch heute regelmäßig Theater. Karten für die Erzählstunde mit Herbert Köfer am 17. Oktober, 16 Uhr, im Rathaussaal gibt es in Stadtinformation Artern, Telefon 03466/32 27 10.