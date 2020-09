Herbert Köfer tritt in Artern in der Ringerhalle auf

Der am 17. Oktober geplante Arterner Auftritt von Volksschauspieler Herbert Köfer wird wegen der Corona-Auflagen vom Rathaussaal auf Samstag, 24. Oktober, und in die Turnhalle des Ringerklubs in der Unstrutstraße verlegt. Die Karten für die Veranstaltung ab 16 Uhr behalten ihre Gültigkeit.

Die 99-jährige TV-Legende – laut Guinnessbuch der älteste aktive Schauspieler der Welt – öffnet laut Ankündigung nochmals das „Das Blaue Fenster“ und wird das Publikum Geschichte und Geschichten rund ums Fernsehen erleben lassen. Ähnlich wie in den 1980er-Jahren am Bildschirm präsentiert Köfer Klassiker der TV-Unterhaltung, beispielsweise Ausschnitte aus heiteren Stücken mit Helga Göring, Rolf Herricht, Ingeborg Krabbe und Helga Hahnemann. Er plaudere darüber, was hinter den Fernsehkulissen sich so alles ereignete, wie er es geschafft habe, auch im gesamtdeutschen Fernsehen einen Platz einzunehmen.

Zuschauer werden gebeten, in der Halle einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Tickets sind im Vorverkauf bestellbar bei der Stadtinfo Artern unter Telefon: 03466/322710 und im Internet: www.reservix.de