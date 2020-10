Schönfeld. Am Reformationstag, dem 31. Oktober, findet ab 18.30 Uhr an der Feuerstelle am See in Schönfeld als kleiner Ersatz für die ausgefallene Kirmes ein öffentliches Herbstfeuer statt. Das verkündete Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Die Veranstaltung ist vom Landratsamt genehmigt und findet im Rahmen der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt.