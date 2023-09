Herbstideen für Hobbygärtner: Pflanzenmarkt in Sondershausen

Sondershausen. Am 10. September wird auf dem Sondershäuser Marktplatz der traditionelle Pflanzenmarkt zur Herbstbepflanzung stattfinden.

Am Sonntag, 10. September, verwandelt sich der Sondershäuser Marktplatz von 8 bis 14 Uhr in ein Gärtnerparadies. Im Mittelpunkt steht die Herbstbepflanzung. So bieten Baumschulen und Gärtnereien ein breites Spektrum an Gehölzen, Stauden, Koniferen, Gemüse- und Topfpflanzen sowie Blumenzwiebeln an. Zur Bereicherung gibt es Trockengestecke, Zwiebelzöpfe und weitere Herbstdekoration. Parken ist in der ganzen Stadt kostenlos.