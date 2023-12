Herfag in Sonderhausen schließt nicht, sondern zieht um

Der Herfag-Elektronikmarkt in Sondershausen zieht ab Januar 2024 an einen neuen Standort in der Galerie am Schlossberg.

Sondershausen Bis Ende des Jahres läuft der Räumungsverkauf im Elektronikwarengeschäft. Ab Januar zieht der Markt an einen neuen Standort - zunächst aber nur übergangsweise.

Der Herfag-Markt bleibt Sondershausen und ebenso der Galerie am Schlossberg erhalten. Aktuell läuft zwar ein großer Räumungsverkauf. Das Geschäft wird aber nicht schließen, erklärt Geschäftsführerin Anja Maucher gegenüber Thüringer Allgemeine.

Die Sondershäuser Filiale des Elektronikwarenhändlers wird Ende des Jahres umziehen. Der neue Standort liegt nur weniger Meter entfernt. Der Laden wird im Januar im gegenüberliegenden Teil der Galerie am Schlossberg wieder öffnen. „Zunächst wird Herfag aber auf einer kleineren Interimsfläche direkt am Eingang der Galerie zu finden sein“, erläutert Anja Maucher.

Im Laufe des nächsten Jahres wird das Geschäft dann eine größere Fläche in der Sondershäuser Einkaufsgalerie beziehen, kündigt die Geschäftsführerin an. Diese soll zudem noch einmal erweitert werden. Dafür müssen Umbaumaßnahmen vorgenommen werden.

Interimsverkaufsstätte zunächst mit weniger Verkaufsfläche

Notwendig ist der Umzug, weil der Lebensmittelhändler in der Galerie am Schlossberg seine Verkaufsfläche erweitern wird.

Auf 800 Quadratmetern Fläche hatte Herfag bislang sein Geschäft neben der Supermarktkette Rewe.

Im Januar werde man erst einmal auf 200 Quadratmetern weitermachen. Aber auch dort sollen Kunden das bekannte Sortiment von Haushaltsgeräten über TV und PC bis zu Telekommunikationsprodukte erhalten können, teilte Anja Maucher mit. Durch die Nähe zum Standort in Nordhausen lassen sich zudem Waren auch schnell liefern.

Wann der geplante neue Standort in der Galerie dann letztlich bezogen werden kann, konnte das Unternehmen noch nicht sagen. Dort werde man letztlich aber wieder bei rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sein, kündigte die Geschäftsführerin an.