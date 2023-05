Herrentag: Im Kyffhäuserkreis sind nicht nur die Männer los

Kyffhäuserkreis. Zu Fuß, per Rad oder mit poliertem Oldtimer erkundeten Hundertschaften von Ausflüglern an Himmelfahrt Kulturevents und Sehenswürdigkeiten.

Christi Himmelfahrt – ein Feiertag, an dem sich vieles im Kyffhäuserkreis bewegte. Touristenmagnete wie Kyffhäuserdenkmal oder Klostergüter Bonnrode und Dietenborn erfreuten sich an riesigen Besucherströmen. Gut gelaunte Ausflügler, wohin das Auge sah.

Bei Kaiserwetter stießen Matthias Laue, Karsten Reichelt, Norbert Werle und Joachim Müller (von links) auf einen heiteren Männertag an. Sie hatten es sich im Burghof am Fuße des Kyffhäusers gemütlich gemacht. Foto: Susann Salzmann

So etwa am Fuß des Kyffhäuserdenkmals: Freie Parkplätze waren rar. Zwischen auswärtigen Kennzeichen nord- und süddeutscher Großstädte standen polierte Oldtimer, in denen sich das Denkmal spiegelte. „Schön hier“, meinte der 26-jährige Christopher Rauer. Mit seinen Freunden Christian Schwab und Jan Graßhof auf historischen Simson-Mopeds erkundete das Männertrio die Sehenswürdigkeit zum ersten Mal. „Meine Schwiegereltern wohnen hier; daher kenne ich das Ziel“, erzählte der Leipziger. Mit den Mopeds sei man häufig unterwegs. „Meist fahren dann auch unsere Freundinnen mit, aber zum Männertag sind wir mal nur unter uns“, lächelte er. Vom Kyffhäuser sollte es an Himmelfahrt noch zu weiteren Attraktionen gehen, denn die Region sei sehenswert, lobten die Drei.

Weniger eilig, sondern genießerisch ging es im Burghof zu. Kaum war ein Platz leer, nahm Sekunden später schon der nächste Gast den freien Sitz ein. Das Leben Leben sein lassen, verbunden mit einem Plausch unter Freunden – nach der Devise stieß Joachim Müller aus Voigtstedt mit seinen drei Kumpel an.

Zum Männertag gibts Schalmeien

Das „Männertags-Spezial“ im Klostergut Mönchpfiffel sah schon zu Beginn danach aus, als steuere die Veranstaltung auf einen weiteren Besucherrekord zu. „Letztes Jahr kamen etwa 1000 Leute“, sagte Heike Doll, Vorstandsmitglied beim Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Für die 36 Mitglieder des Vereins bleibt der Himmelfahrtstages in Erinnerung: Dank einer Spende von 13.000 Euro des Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) konnten fünf Schalmeien und ein Infostand angeschafft werden. Die Übergabe erfolgte zu Himmelfahrt. „Das ist die höchste Spende in der Vereinsgeschichte seit 1953“, sagte Mitglied Michael Fichtl.

Das Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth begeisterte Hunderte Besucher zur Veranstaltung auf dem Klostergutgelände. Foto: Susann Salzmann

Fichtl selbst spielt im Musikverband die Trommel. Und wie es sich für die Spielleute gehört, wurde zum Feiertag in den Klostermauern aufgespielt. Mit Angeboten für Jung und Junggebliebene mausere sich die Veranstaltung laut Fichtl immer mehr zum Familienerlebnistag. Mehr als ein Dutzend Mitglieder des Männerchores „Liedertafel“ Edersleben unternahmen am Männertag gleich einen Vereinserlebnistag. Entspannen beim gemeinsamen Wandern zwischen Mönchpfiffel und Heygendorf.

Besucher kommen aus vielen Landkreisen

Gegen Mittag sollen es etwa 800 Besucher gewesen sein, die zu Fuß, auf zwei oder vier Rädern den Weg zum Klostergut Bonnrode gefunden haben. Aus dem Harz, der Landeshauptstadt, aus gesamten Kyffhäuserkreis oder dem Landkreis Sömmerda – für viele Menschen ist das Klostergut in der Hainleite zu Himmelfahrt ein beliebtes Ausflugsziel. Es gibt Live-Musik und süße und herzhafte Stärkungen für die Besucher. An lauschigen Plätzen im Garten oder auf dem Hofgelände können die verspeist werden.

Gegen Mittag sollen schon rund 800 Gäste zum Klostergut Bonnrode gekommen sein. Foto: Andrea Hellmann

Schon Tage zuvor haben die Vereinsmitglieder und ihre Helfer die Grünanlagen auf und rund um das Gelände hübsch gemacht für die Gäste. Eine Aufgabe, die nicht nur an den Öffnungstagen des Klosterguts erfüllt wird, das ganze Jahr braucht es viel Zeit, um das Gut und seine Anlagen zu erhalten, sagt Christoph Trost, der Vereinsvorsitzende. Neben Zeit benötigte es auch Geld. Der Himmelfahrtstag sei da besonders wichtig. Mit den Einnahmen an diesem Tag finanziere man ein Großteil des Budgets. Als nächstes soll der Dieselgenerator für die Stromerzeugung zumindest teilweise durch Solarstrom ersetzt werden. Unterstützt wird der Verein mit seinen 20 Mitgliedern zu Himmelfahrt auch von etlichen Freunden und Familienmitgliedern.

Der Klosterverein Dietenborn hatte ebenfalls alle Hände voll zu tun und musste mehrfach Nachschub holen. Viel mehr Besucher als Jahre zuvor pilgerten zum Ausflugsziel; Männertruppen und auch Familien; entweder zu Fuß oder mit Treckeranhänger. Und so war es längst nicht nur dort.