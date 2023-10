Heugespann lädt zur Kirmestour ein

Mit einem neuen Kirmesbild am Ortseingang, einem Pferd in Originalgröße samt Kutsche feiern die Kirmesburschen unter ihrer Chefin Paula Ellmrich (rechts), die fest die Zügel in ihren Händen hält, ihr zehnjähriges Jubiläum. Schöpfer des Pferdes aus Heu ist Falko Kühmstedt (Mitte).

Bendeleben. Kirmesburschen in Bendeleben feiern Zehnjähriges. Zum Jubiläum hat eine Chefin die Zügel fest in der Hand.

Ein Kunstwerk aus Heu und Stroh, ein Blickfang am Ortseingang lädt zu einer Tour durch das Jubiläums-Kirmeswochenende in Bendeleben ein. Falko Kühmstedt hat das Pferd samt Kutsche geschaffen. Der Bendelebener gestaltete bereits mehrere Kirmesfiguren, wie eine Windmühle oder Doppeldecker und auch eine Gruppe unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“. Diesmal sollte es etwas Besonderes sein, was unbedingt mit dem Barockdorf zu tun haben sollte. Ein Trip in die Vergangenheit.

Gegrübelt haben die Kirmesburschen gemeinsam mit ihrer Chefin Paula Ellmrich eine Weile darüber. Eine Droschke als Einspänner war dann die Idee, sozusagen eine Kutschfahrt durch die vergangenen zehn Jahre. Der Kirmestradition entsprechend, sind die Darstellungen aus Stroh und Heu. Somit ist es eine gehörige Herausforderung, ein Pferd zu modellieren. „Für mich bedarf es nur einiger Überlegung, dann geht es ans Werk“, sagt Kühmstedt, der eigentlich von Haus aus Gerüstbauer ist. Modell stand dabei Hengst Erich.

Es wurde ein 3D-Bild gemacht und daraus ein Schnittmuster erstellt. Aufzeichnungen auf Spanplatten wurden mit der Stichsäge ausgeschnitten und mit Hölzern verbunden, anschließend die Hohlräume mit Dämmwolle ausgestopft. Die Feinarbeiten, das In-Form-Bringen, wurde mit Heu erledigt. Eingefasst mit feinen Maschendraht wurde daraus ein Modell im Maßstab von 1:1, eben ein Erich aus Heu. Gut sechzig Stunden haben Kühmstedt und seine Mitstreiter für das Kunstwerk gebraucht.

„Was aus dem Heuerich nach der Kirmes wird, da denken wir noch darüber nach, jedenfalls wird das Schmuckstück nicht demontiert“, erklärt die Vereinschefin. Dass eine junge Frau die Zügel bei den Kirmesburschen fest in der Hand hält, ist recht ungewöhnlich unter den Burschenschaften. Seit über zwei Jahren steht Paula Ellmrich dem Bendelebener Verein vor. Vor zehn Jahren gab es zehn Gründungsmitglieder, mittlerweile sind fünfzig Frauen und Männer im Verein. Elf Kinder bilden bereits den Nachwuchs, der sich tatkräftig mit einbringt.

Eine Rakete wurde unlängst bunt bemalt, diese steht am Ortsausgang in Richtung Steinthaleben. Für den Verein steht nicht nur die jährliche Kirmes im Fokus. Allerhand Projekte wurden in den vergangen Jahren auf den Weg gebracht. Die Bushaltestelle wurde mit einem neuen Farbanstrich versehen, Pflasterarbeiten wurden durchgeführt, und für den Kindergarten wurde ein Sonnensegel gebaut. Die Materialien stellte die Gemeinde. Sitzgelegenheiten zum Verweilen tragen ebenfalls die Handschrift der Kirmesburschen. „Wir sind für alle Aktivitäten offen, die der Gemeinde zugute kommen“, sagt Patrick Riedel, Vereinsmitglied. Weitere Höhepunkte für den Verein sind die Ausrichtung des Parkfestes im Schlosspark mit seinem schon traditionellen Badewannenrennen, sowie ein Adventsmarkt an der Orangerie, bei dem sich alle Vereine, die Gemeinde sowie der Kindergarten beteiligen. „Bei mir ist meine Heimat eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich, dass bei uns im Verein die Chemie stimmt, und jeder sich mit seinen Fähigkeiten und Ideen einbringt. Das tut auch der Dorfgemeinschaft gut“, so Paula Ellmrich.