Heuspende für gestrandeten Zirkus

Heu für den wegen Corona in Sondershausen gestrandeten Zirkus spendeten am Wochenende Sebastian Zopf, Betreiber eines kleinen Handwerksbetriebes aus Ebeleben und Besitzer von Wiesen, Martin Bliedung aus Abtsbessingen, der die Technik stellte, und der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard. Sechs große Rollen Heu für die Versorgung der Kamele, Ponys und Lamas habe es gegeben, teilt Schard mit. „Wenn unsere Gesellschaft zusammenhält und jeder auch auf den anderen etwas achtet, dann kommen wir gut da durch“, so Schard. Über die Spende freuten sich die Zirkusleute. Seit März sitzt der Zirkus fest, nachdem alle Auftritte abgesagt werden mussten. Wann es weitergehen kann, sei immer noch unklar.