Heygendorfer Schandfleck kommt unter den Hammer

Heygendorf. Der leerstehende Wohnblock in der Kolonie samt Garagen in Heygendorf wird im September zwangsversteigert. Der Verkehrswert liegt unter 100.000 Euro.

Mieter wohnen in dem Neubaublock – erbaut um 1984 – schon jahrelang keine mehr. Dass der Block über vier Eingänge verfügt, ist aus geringer Entfernung auch kaum mehr zu erkennen. Die Natur holt sich das Gelände zurück. Am 28. September, 10 Uhr, soll das rund 5300 Quadratmeter große Gelände mit 24 Wohneinheiten und 18 Garagen zwangsversteigert werden.

Zu diesem Anlass wurde ein Gutachten erstellt, das den Verkehrswert und Kaufpreis auf 90.000 Euro schätzt. Es ist die erste Versteigerung für den freistehenden Dreigeschosser neben der Turnhalle und angrenzend zur Ortsdurchfahrt gelegen, an die sich Ortschaftsbürgermeister Karl-Heinz Weinreich (parteilos) erinnern kann. Schon damals aber habe sich das Gelände in keinem sonderlich guten Zustand befunden. Vor rund zwei Jahren zogen schließlich die letzten zwei Mietparteien aus dem Wohnblock aus, so Weinreich weiter. Aktuell ist es in seinen Augen und in denen anderer Heygendorf ein ortsprägender Schandfleck, zu dem in der Vergangenheit bereits des Öfteren die Polizei ausrücken musste, weil am leerstehenden Gebäudekörper sprichwörtlich über Nacht Fenster eingeschlagen waren oder Eingangstüren offen standen.

„Der Zustand ist unhaltbar“, reagierte der Ortsvorsteher auf die bevorstehende Zwangsversteigerung. Der bisherige Objekteigentümer versäumte es offenkundig auch, in das Objekt, zu dem zusätzlich 18 Reihengaragen gehören, zu investieren. Vor einigen Wochen lagen im Bereich der Garagen auf einer Wiesenfläche unweit des örtlichen Gehweges mehrere Asbestplatten. Das Asbest ist weg. Mehrere Quellen berichten, dass es ins Hausinnere verfrachtet wurde. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht.

Weinreich hofft auf eine positive Entwicklung, sollte sich für die Schrottimmobilie ein Käufer finden.