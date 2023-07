Hier brauchen Autofahrer im Kyffhäuserkreis mehr Zeit

Achtung Baustelle heißt es auch im Kyffhäuserkreis an vielen Stellen. Baustellenschild Symbolbild

Kyffhäuserkreis. Straßen oder Bauwerke werden saniert und müssen dafür gesperrt werden. Welche Strecken es betrifft, ist hier zusammengefasst.

An einigen Stellen müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Verzögerungen einstellen:

Noch bis 31. Juli ist in Göllingen die Göllinger Hauptstraße (L2293) gesperrt am Ortsausgang in Richtung Rottleben voll gesperrt. Umleitung über Hachelbich nach Rottleben.

Die Esperstedter Straße (L 1172) in Bad Frankenhausen ist weiterhin ab Busbahnhof bis kurz vor dem Ahornweg voll gesperrt. Der Verkehr wird offiziell über Esperstedt – Oldisleben – Seehausen nach Bad Frankenhausen umgeleitet.

In Ebeleben dauert die Brückensanierung in der Lindenstraße an. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig. Die Arbeiten sollen im Dezember beendet sein.

Gearbeitet wird bis Mitte November an der Helbebrücke zwischen Holzthaleben und Keula. Die Umleitung erfolgt über Menteroda.

In Trebra kommt es im Bereich Mönchtor aus Richtung Holzengel kommend wegen Kabelverlegung zu halbseitigen Fahrbahnsperrungen. Ende Juli soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

In Clingen wird die Brücke in der Lindenstraße instandgesetzt. Die Vollsperrung soll bis kurz vor Weihnachten dauern.

Wegen der Vollsperrung der B86 zwischen Weißensee und Kindelbrück gibt es eine Umleitung, die über Sachsenburg führt.

Die Otterstedter Straße in Niederspier ist aufgrund von Reparaturmaßnahmen bis 28. Juli voll gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet.

Am B4 Abzweig zur L 2133 nach Ottenhausen werden vom 24. bis 26. Juli Risse in der Fahrbahn saniert. Es gibt eine halbseitige Fahrbahnsperrung.

Quelle: Straßenverkehrsbehörde Kyffhäuserkreis