Hier stockt der Verkehr im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Baumpflegearbeiten, Hangsicherung Weganbindung: Verkehrseinschränkungen an mehreren Stellen im Kyffhäuserkreis

Autofahrer auf der Landesstraße L 1040 zwischen Sondershausen und Badra müssen noch bis 15. Dezember mit Einschränkungen aufgrund von Baumpflege- und Fällarbeiten im Schersental rechnen, teilt die Straßenverkehrsbehörde des Kyffäuserkreises mit.

In Bad Frankenhausen ist die Chauseehauskreuzung wegen Sanierungsarbeiten im südlichen Bereich halbseitig und die Seehäuser Straße im Anbindungsbereich voll gesperrt. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage geregelt. Die Umleitung erfolgt über Esperstedt – Oldisleben – Seehausen und umgekehrt. Dauer der Maßnahme bis voraussichtlich 29. Dezember.

Wegen einer Brückeninstandsetzung ist die Lindenstraße in Clingen voraussichtlich noch bis zum 22. Dezember voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Flattig – B 4 – Bahnhofstraße – Schwarzburger Straße und umgekehrt.

Voraussichtlich noch bis zum 20. Dezember ist die Bundesstraße 85 im Bereich Kyffhäuser wegen notwendiger Hangsicherungsarbeiten halbseitig gesperrt. Eine Ampelregelung ist eingerichtet. Die Umleitung für Lkw erfolgt über Bad Frankenhausen – L1172 – Rottleben – L1034 – Sondershausen – L1040 – Kelbra und umgekehrt.

Die L 3086 ist vor dem Bahnhofsvorplatz in Heldrungen aufgrund von Umbauarbeiten des Platzes noch bis zum 31. Dezember halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt.

In Ebeleben dauert die Brückensanierung in der Lindenstraße an. Die Umleitung für Lkw erfolgt über B249 – L2085 Schernberg – Himmelsberg – L 1033 Toba – L1032 Wiedermuth und umgekehrt.