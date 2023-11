Hier stockt in dieser Woche der Verkehr

Sanierung von Straßen und Brücken sowie Hangsicherungsmaßnahmen sorgen in dieser Woche für Verkehrsbehinderungen im Kreis.

Kyffhäuserkreis. Sanierung von Straßen und Brücken sowie Hangsicherungsmaßnahmen sorgen für Verkehrsbehinderungen im Kreis

Neu hinzu kommt ab dieser Woche eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße B249 Rockensußra in der Zeit vom 13. November bis 1. Dezember ab Einmündung Dorfstraße. Ein Grund wird nicht genannt. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt.

In der Zeit vom 13. bis 16. November wird der Bahnübergang Gorsleben im Zuge der B85 zwischen L3086 und Gorsleben voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über B86 – Sachsenburg – Kannawurf – Kindelbrück – Weißensee – L2133 – Scherndorf – Leubingen – L1051 – Dermsdorf – B85 – Schillingstedt - Etzleben und umgekehrt.

Seit dem 6. November ist in Bad Frankenhausen die Chauseehauskreuzung im südlichen Bereich halbseitig und die Seehäuser Straße im Anbindungsbereich voll gesperrt. Die Sperrung erfolgt aufgrund Sanierungsarbeiten an der Straße. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage geregelt. Die Umleitung erfolgt über Esperstedt – Oldisleben – Seehausen und umgekehrt. Dauer der Maßnahme bis voraussichtlich 29. Dezember.

Weiter halbseitig gesperrt ist die L3086 im Bereich Bahnhofsvorplatz Heldrungen. Grund sind Umbauarbeiten am Bahnhofsvorplatz. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage geregelt. Dauer der Maßnahme bis voraussichtlich 31. Dezember.

Unter Vollsperrung laufen die Sanierungsarbeiten an der Brücke in der Lindenstraße in Ebeleben. Die Lkw-Umleitung erfolgt über B249 – L2085 Schernberg – Himmelsberg – L 1033 Toba – L1032 Wiedermuth und umgekehrt. Dauer der Maßnahme bis voraussichtlich Dezember.

Wegen einer Brückeninstandsetzung ist die Lindenstraße in Clingen voraussichtlich noch bis zum 22. Dezember voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Flattig – B4 – Bahnhofstraße – Schwarzburger Straße und umgekehrt.

In der Zeit vom 4. September bis 20. Dezember ist die Bundesstraße 85 im Bereich Kyffhäuser wegen hangsicherungsarbeiten halbseitig gesperrt. Eine Ampelregelung ist eingerichtet. Die Umleitung für Lkw erfolgt über Bad Frankenhausen - L1172 - Rottleben - L1034 - Sondershausen - L1040 - Kelbra und umgekehrt.

