Im Blumenhaus „Am Bahnhof“ in Heldrungen sind die Blumenfrauen – im Bild Gaby Michel – auf den Internationalen Frauentag am 8. März eingestellt: Das Sortiment ist bunt und bietet alles, was die wunderbare Welt der blühenden Aufmerksamkeiten zu bieten hat. Von der Rose über den üppigen Frühlingsstrauß bis hin zur Topfpflanze wird am 8. März alles gern verschenkt, erzählt Gaby Michel.