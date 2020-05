Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe, bis sie keiner mehr braucht

Gespräche haben sich als besonders wichtig erwiesen. Ende März startete die Frauen- und Familienbegegnungsstätte „Düne“ in Sondershausen mit der Koordination der Hilfsangebote in der Coronakrise. Einkaufen für Senioren, Mittagessen holen für Menschen aus Risikogruppen oder Gassi gehen mit dem Hund. Das hatten sich Bianca Fliß und ihre Mitstreiter vorgenommen. 15 Helfer hatten sich bereits zum Start gefunden. Aktuell sind es 30. „Sie gehen vor allem einkaufen, erzählt Bianca Fliß, für 22 ältere Sondershäuser, gerade aber auch für Menschen, die sich in Quarantäne befinden und das Haus nicht verlassen dürfen.“

Die Nachfrage sei inzwischen nicht mehr so hoch. Bianca Fliß führt es auf das schöne Wetter und die niedrigen Infektionszahlen zurück im Landkreis. Vieles sei wieder erlaubt, so trauen sich auch die Leute wieder vor Tür. Viele hätten sich auch selbst als kleines Netz organisiert. Man hilft sich gegenseitig, hat Bianca Fliß beobachtet.

Ein Angebot bleibt aber gefragt, wie am Anfang: die Gespräche. An den Telefonen in der „Düne“ im Bürgerzentrum würden nach wie vor zwei bis drei Mitarbeiter jeden Tag Gespräche führen. „Die Leute brauchen den Kontakt“, sagt Fliß. Das sei auch bei den Hausbesuchen so. Wenn Helfer Einkäufe vorbeibringen, dann werde immer noch ein bisschen erzählt im Hausflur oder vor der Tür mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

Viele kennen sich inzwischen. Jeder Helfer besucht auch immer die gleichen Personen. Darauf habe man von Anfang an Wert gelegt, damit auch das nötige Vertrauen entsteht, so Fliß.

Die Angebote werden weiter laufen. Finanzielle Unterstützung gab es für die Sondershäuser Einkaufshilfe sogar noch kurzfristig von der „Aktion Mensch“.

Wer in Schernberg Hilfe benötigt, der kann auch weiter bei Ortsteilbürgermeisterin Heidrun Schimke (CDU) anrufen. Ende März hatte der Ortsteilrat angeboten, Dorfbewohnern zu helfen, die zur Risikogruppe gehören. „Die Leute haben sich gefreut, viele haben sich bedankt“, erzählt Schimke. In Anspruch genommen hat das Angebot aber niemand. „Die Schernberger kommen alle zurecht oder haben schon anderweitig Hilfe bekommen“, so Schimke.

In Bad Frankenhausen klingeln die Telefone beim „Frankenhäuser Einkaufsservice“ weiter. „Wir werden unser Hilfsangebot aufrecht erhalten, so lange Bedarf besteht“, sagt Tobias Koch, der in der Firma Green Systems die Anrufe entgegennahm. Seit Ende März war der Einkaufsservice für Einwohner von Stadt und der Umgebung am Start, um für Risikogruppen und Personen in Quarantäne Lebensmittel zu besorgen. „Das Angebot wurde zwar angenommen, allerdings nicht in der Stärke, wie wir uns das vorgestellt hatten“, räumt Koch ein. Jetzt sind es noch drei bis vier ältere Damen, die jede Woche das Angebot der freiwilligen Helfer nutzen.

Ähnlich sieht es in Oldisleben aus, wo freiwillige Helfer ebenfalls einen Einkaufsservice für die Bewohner im Ort ins Leben riefen. „Es war nicht der Boom – viele haben sich auch untereinander geholfen. Aber die Einkäufe werden weiter angeboten“, weiß Georg Müller, einer der Initiatoren. In der Corona-Krise sieht der Oldislebener nun eine große Chance für das gemeinsame Miteinander, das in den letzten Wochen spürbar gewachsen ist. „Ich hoffe, dass davon auch über Corona hinaus was bleibt“, sagt er. „Man kann sich auch so helfen“.