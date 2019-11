Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfseinsatz nach Fund einer Bombe

Mit 35 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen half der Sanitäts- und Betreuungszug vom Katastrophenschutz des Kyffhäuserkreises, die gestern wegen eines Bombenfundes in Nordhausen evakuierten Menschen zu versorgen. Hunderte Betroffene betreuten die Katastrophenschützer aus dem Landkreis in der Wiedigsburghalle gestern Abend. Das teilte Sven Oesterheld vom Deutschen Roten Kreuz im Kyffhäuserkreis, der an dem Einsatz beteiligt war, auf Nachfrage mit. In ihrem Stützpunkt in der Sporthalle betreuten die Helfer auch Bewohner eines Pflegeheimes, das wegen der Explosionsgefahr geräumt worden war. Es seien Schlafplätze eingerichtet worden, so Oesterheld, da nicht abzusehen war, wie lange die Evakuierung andauert. Der Sondershäuser berichtet von Notfällen: So habe ein schwerkranker Mann lebenswichtige Medikamente zu Hause vergessen und wusste nicht, welche es sind. Ärztliche Hilfe für den Mann musste organisiert werden. (tig)