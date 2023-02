Himmelsberg: Märzenbechern auf der Spur

Sondershausen. Der Sondershäuser Hainleite-Wanderklub unternimmt Touren nach Himmelsberg und Limlingerode.

Der Hainleite-Wanderklub bietet in der nächsten Woche wieder zwei Touren an. Am Mittwoch, 8. März, treffen sich die Kurzstreckenwanderer um 9 Uhr am Busbahnhof in Sondershausen und fahren von dort nach Himmelsberg. Im Helbetal geht es auf Suche nach Märzenbechern. Die Seniorenwanderer brechen um 9 Uhr vom Parkplatz des Achteckhauses nach Limlingerode auf. Nach einer Wanderung ist eine Einkehr ins Café geplant. Für Freitag, 10. März, sind alle Mitglieder des Wanderklubs zur Jahreshauptversammlung eingeladen. In der Gaststätte in Hohenebra findet das Treffen statt. Um 14.30 Uhr fährt ein Bus vom Busbahnhof in Sondershausen nach Hohebera.