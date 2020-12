Hinweis auf ein seltenes Handwerk

Der vergoldete Pinienzapfen, nach dem wir im Adventsrätsel am Mittwoch gesucht hatten, bekrönt die Rotunde am Sondershäuser Schloss. Gleich vier Leser wussten, wo das glänzende Objekt zu finden ist. Zwei erkannten auch den Pinienzapfen. Seit altersher gilt die mediterrane Pinie als Lebensbaum und ihr Fruchtstand ist Sinnbild für Fruchtbarkeit, Auferstehung und ein langes Leben. Dieser Symbolik bediente sich also auch das Sondershäuser Fürstenhaus.

Für unser heutiges Rätsel am 3. Dezember haben wir wieder ein Aushängeschild im Ostteil unseres Kreises aufgespürt und verraten: Es gehört zu einem seltenen Handwerk. Wer weiß, wo es zu finden ist, kann die Lösung per E-Mail schicken an: sondershausen@thueringer-allgemeine.de oder artern@thueringer-allgemeine.de