Historiker spricht in Sangerhausen zum Pogrom-Gedenken

Ein hochkarätiger Vortrag anlässlich des Pogrom-Gedenkens am Montag, 9. November, findet in Sangerhausen statt. Historiker Bernd Ulbrich spricht amDienstag, 10. November, um 19 Uhr im Glashaus des Rosariums über „Hermann Cohn und die Entwicklung des deutschen Judentums von 1900 bis 1933“. Am 9. November 1938 wurde auch die Synagoge in Dessau geplündert und in Brand gesetzt. Das erst 1908 erbaute stattliche Gebäude war Symbol für Toleranz und Integration der Juden, nicht nur im Herzogtum Anhalt. Wie konnte es dazu kommen? Ulbrich erläutert in der Veranstaltung des Spengler-Museums die Entwicklung am Beispiel des Anhaltischen Staatsrates Hermann Cohn. Im Anschluss soll eine Diskussion stattfinden. Der Eintritt ist frei.