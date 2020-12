Historische Holzdecke verbarg sich unter barockem Stuck

Sondershausen. Unter einer Stuckdecke aus dem Barock im Sondershäuser Rathaus wurde bei den Restaurierungsarbeiten nun eine noch ältere Holzvertäfelung entdeckt. Sie könnte sogar aus der Zeit erhalten geblieben sein, in der das um 1620 bei einem Stadtbrand völlig zerstörte Rathaus komplett wieder aufgebaut worden war, schätzt Bauleiter Karsten Schmidt ein. Nach 1650 muss dann in dem Zimmer, das heute an den im 20. Jahrhundert eingebauten Tresorraum angrenzt, eine Stuckverzierung über der Holzdecke angebracht worden sein.

Die ursprüngliche Decke mit geschnitzten Balken zwischen denen im Ursprungszustand wahrscheinlich üppig bemalte Kassetten aus Holztafeln angebracht waren, erstreckte sich sogar über den offenbar nachträglich abgetrennten Raum mit der Stuckverzierung hinaus. Sie muss einen größeren Saal im Obergeschoss des historischen Rathauses überspannt haben. Dieser große Raum schloss sich an den Gewölbesaal an, dessen Grundmauern nach Einschätzung von Bauhistorikern rund 700 Jahre alt sind. Dieser Ursprungsbau wurde während des derzeit laufenden Umbaus des Rathauses in voller Größe wiederhergestellt und bleibt als künftiger Trausaal erhalten. Darin befindet sich die ebenfalls während der Bauarbeiten vor knapp zwei Jahren entdeckte Musikempore. Diese gilt als einzigartig in Thüringen.

Der Bereich, in dem jetzt die fast 400 Jahre alte Holzdecke zum Vorschein kam, bleibt auch in Zukunft in mehrere Räume unterteilt. Unter der Stuckdecke werden die Mitarbeiter des Standesamtes Mitte kommenden Jahres ihr Büro einrichten können. Zuvor werden die Verzierungen aus einem gipsähnlichen Material aufwändig restauriert während die hölzernen Deckenteile darunter erneut verborgen werden. Mit Giancarlo Nisi kümmert sich ein Fachmann um die Restauration der barocken Bauteile, der schon in Palazzos und Kirchen in Venedig oder Florenz alten Stuckornamenten die ursprüngliche Pracht wieder verliehen hat. Mit Skalpell und Pinsel arbeitet der Diplomrestaurator, der bei einer Erfurter Spezialfirma für Restaurationen beschäftigt ist, die Feinheiten der alten Schmuckdecke heraus. Fehlende Teile werden nachmodelliert.

Der Rest vom ehemaligen Saal der einst von der wiederentdeckten hölzernen Kassettendecke geschmückt wurde, wird Vorraum des Standesamtes und dient nach dem Umbau als Zugang zur Musikempore im Trausaal.

Inzwischen sind viele der künftigen Räume im komplett umgebauten Rathaus im Rohbau bereits angelegt. „Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wissen schon, in welchen Zimmern sie ab Sommer 2021 arbeiten werden“, erklärt Sabine Angelstein, die das Projekt für das städtische Bauamt betreut. Eigentlich sollte es noch eine Führung für das Personal durch das Gebäude geben, bevor die Bauarbeiter in die Weihnachtspause gingen. Die Veranstaltung wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Immerhin hätten die Besucher nicht frieren müssen. Pünktlich vor dem Baustopp über den Jahreswechsel war die Fußbodenheizung im gesamten Obergeschoss in den Probebetrieb genommen worden, wie Bauleiter Schmidt berichtet. Selbst der Fußboden im Innenhof, der von einem luftgefüllten Foliendach überspannt wird, sei noch so pünktlich fertig geworden, dass auch der große Raum über die Festtage schon einmal beheizt werden kann.

In vielen Teilen des Gebäudes sind auch die Lüftungskanäle, Elektroleitungen und Datenkabel bereits verlegt. Auch Installationen für die Sanitäranlagen sind längst hinter neuen Wandverkleidungen verschwunden. Kurz nach dem Jahreswechsel will Schmidt den restlichen Innenausbau und die Malerarbeiten vergeben. „Rund drei Viertel des Rathausumbaus sind geschafft“, stellt Schmidt klar. Insgesamt gut fünf Millionen Euro werde das Projekt am Ende kosten. „Wir liegen auch gut in der Zeit. Übergabe Mitte 2021 ist ein realistisches Ziel“.