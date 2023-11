Hits von Pink Floyd im Sondershäuser Klubhaus Stocksen

Sondershausen. Am 25. November ist die „Saxonian Pink Floyd Show“ zu Gast.

Mit der „Saxonian Pink Floyd Show“ wollen die Bandmitglieder am kommenden Samstag, dem 25. November, die Musiklegende Pink Floyd auf der Bühne im Klubhaus Stocksen in Sondershausen aufleben lassen. Wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt, können sich die Besucher bei Titeln wie „Another Brick in the Wall”, „Money” oder „Wish You Were Here” auf ein Gänsehautgefühl einstellen.

Die acht Musiker bieten der Mitteilung zufolge eine fulminante Live-Show. Mit dabei sei als „Special Guest“ DJ DMH – Uwe Kern, der einigen aus Funk und Fernsehen bekannt sei. Er führt durch die Veranstaltung und hat die besten Hits der Pink-Floyd-Generation am Start. Einlass ist um 20 Uhr. Beginn ist um 21 Uhr.